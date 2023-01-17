Новгородский губернатор похвалил ветерана в "суперкаске", который "затмил" главу региона на стройке

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал Лайфу об обстоятельствах телесъёмки, после которой представитель ветеранской организации в каске поверх меховой шапки стал настоящей звездой Интернета. По словам главы региона, в тот день было холодно, поэтому, видимо, и использована такая защита.

"Было около нуля. Было очень ветрено, такая северо-западная холодная погода. Я тоже замёрз в каске, но держался. А наши ветераны, понятно, они люди пожилые, поэтому считаю, что ничего такого страшного нет. Самое главное, чтобы наш уважаемый ветеран был здоров! Ему так удобнее, он здоровье бережёт. Поэтому ничего страшного не вижу", — признался Никитин.

В заключение собеседник Лайфа назвал представителя ветеранской организации молодцом, так как защитил голову и шапкой, и каской, и сказал, что относится к ситуации по-доброму и с улыбкой.

Напомним, губернатор Новгородской области Андрей Никитин накануне посетил строящийся дом для престарелых, о чём вышел репортаж на местном телевидении. Однако всё внимание было приковано не к строящемуся объекту, а к представителю ветеранской организации, который натянул каску поверх меховой шапки.