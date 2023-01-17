Проститься не дали: Умерла бабушка арестованного Касема, к которой он прилетел в Ригу из Москвы

Бабушка задержанного в Латвии шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема, для встречи с которой он приехал из Москвы в Ригу, умерла, пока он находился под арестом. Об этом сообщил РИА "Новости" друг журналиста.

"Марат приехал в Латвию, чтобы навестить давно и тяжело болевшую бабушку, но не успел из-за ареста <…> теперь Таисия Ильинична умерла", — говорит собеседник агентства.

Он рассказал, что бабушка Касема родилась в 1935 году и в детстве прошла через нацистский концлагерь Саласпилс. По его словам, пожилую женщину окончательно подкосила новость об аресте внука в Латвии.