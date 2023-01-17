Проститься не дали: Умерла бабушка арестованного Касема, к которой он прилетел в Ригу из Москвы
Умерла бабушка арестованного шеф-редактора "Sputnik Литва" Касема, к которой он ездил в Латвию
Марат Касем. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Бабушка задержанного в Латвии шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема, для встречи с которой он приехал из Москвы в Ригу, умерла, пока он находился под арестом. Об этом сообщил РИА "Новости" друг журналиста.
"Марат приехал в Латвию, чтобы навестить давно и тяжело болевшую бабушку, но не успел из-за ареста <…> теперь Таисия Ильинична умерла", — говорит собеседник агентства.
Он рассказал, что бабушка Касема родилась в 1935 году и в детстве прошла через нацистский концлагерь Саласпилс. По его словам, пожилую женщину окончательно подкосила новость об аресте внука в Латвии.
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Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живёт и работает в Москве шеф-редактором "Sputnik Литва" (медиагруппа "Россия сегодня"). В конце декабря журналист приехал в Ригу, где был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу. Задержание Касема стало местью латвийских властей за его работу на российское СМИ.