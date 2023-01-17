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17 января, 11:17

Мэрия французского Сент-Женевьев-де-Буа обязалась сохранить русские захоронения

Мэрия французского города Сент-Женевьев-де-Буа обязалась сохранить русские захоронения на местном кладбище, сообщила директор кабинета мэра Элоди Соль.

"Коммуна продолжит принимать необходимые меры для сохранения этого важного объекта международного культурного наследия. Мы подтверждаем, что ни одна русская могила не будет удалена с кладбища. Муниципалитет так же, как и сегодня, будет обеспечивать поддержание и восстановление общей территории муниципального кладбища", — сказала она в беседе с ТАСС.

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Напомним, власти французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России арендную плату за места на местном кладбище, где похоронены тысячи русских эмигрантов. Среди них писатель Иван Бунин, режиссёр Андрей Тарковский и многие другие. В российском посольстве назвали этот шаг неприемлемым и высказались против втягивания в политические игры давно усопших людей, а глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что отказ муниципалитета является временным. А официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение городских властей позорным и безнравственным.

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ТАСС / Дмитрий Орлов

Матвей Константинов

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