Мэрия французского Сент-Женевьев-де-Буа обязалась сохранить русские захоронения

"Коммуна продолжит принимать необходимые меры для сохранения этого важного объекта международного культурного наследия. Мы подтверждаем, что ни одна русская могила не будет удалена с кладбища. Муниципалитет так же, как и сегодня, будет обеспечивать поддержание и восстановление общей территории муниципального кладбища", — сказала она в беседе с ТАСС.