Новый министр обороны ФРГ принесёт присягу 19 января
Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус будет приведён к присяге 19 января
Борис Писториус. Фото © Getty Images / Moritz Frankenberg
Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вступит в должность уже на этой неделе. 19 января он будет приведён к присяге, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"В четверг министр внутренних дел Нижней Саксонии, который долгое время занимал этот пост, получит свидетельство о назначении от федерального президента и принесёт присягу в Бундестаге ФРГ", — сказал он журналистам.
Хебештрайт назвал Писториуса выдающимся немецким политиком не только с большим опытом, компетентностью и напористостью, но и открытым сердцем, благодаря которому он "поможет германской армии пережить этот поворотный момент".
По его словам, после отставки Кристины Ламбрехт канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл консультации с партийным и фракционным руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и принял решение назначить Писториуса новым министром обороны.
Как уже писал Лайф, вчера Ламбрехт сама попросила Шольца об отставке, хотя слухи об этом появились ещё неделю назад. Этому предшествовала целая череда скандалов, последним из которых стало обращение министра к гражданам. В преддверии Нового года на фоне праздничных салютов она заявила, что "в центре Европы бушует война", а также упомянула свои встречи с интересными людьми и то, как получила "много особых впечатлений".