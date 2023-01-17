Новый министр обороны ФРГ принесёт присягу 19 января

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вступит в должность уже на этой неделе. 19 января он будет приведён к присяге, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"В четверг министр внутренних дел Нижней Саксонии, который долгое время занимал этот пост, получит свидетельство о назначении от федерального президента и принесёт присягу в Бундестаге ФРГ", — сказал он журналистам.

Хебештрайт назвал Писториуса выдающимся немецким политиком не только с большим опытом, компетентностью и напористостью, но и открытым сердцем, благодаря которому он "поможет германской армии пережить этот поворотный момент".

По его словам, после отставки Кристины Ламбрехт канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл консультации с партийным и фракционным руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и принял решение назначить Писториуса новым министром обороны.