Чемпионка России впала в кому из-за "чудодейственных" мухоморов

Чемпионка России по спортивной гимнастике из города Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) попробовала подаренные ей "чудодейственные грибы" якобы для поддержания хорошей физической формы и попала в реанимацию. Об этом сообщает kp.ru.

"Фитопрепарат" привёз спортсменке из другого города её парень, который также увлекается ЗОЖ и правильным питанием. Он убедил её, что эти мухоморы покупают все фитоняшки. Но от порции "волшебного БАДа" девушке стало плохо и она впала в кому.

Когда врачи вернули девушку к жизни, она соврала, что отравилась шпротами, но её быстро раскусили. Пакетик с грибами был отправлен на экспертизу, сейчас историей с "чудо-препаратом" занимается полиция. По результатам соответствующих экспертиз будет принято процессуальное решение, сообщили правоохранители.