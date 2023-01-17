Песков не стал комментировать заявления о якобы приказе Путина освободить Донбасс до марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление ГУР Украины о якобы приказе Владимира Путина командующему Объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта.

"Нет, не мог бы [прокомментировать это] и не имею ни малейшего желания", — сказал он журналистам.