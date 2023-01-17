Песков не стал комментировать заявления о якобы приказе Путина освободить Донбасс до марта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление ГУР Украины о якобы приказе Владимира Путина командующему Объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта.
"Нет, не мог бы [прокомментировать это] и не имею ни малейшего желания", — сказал он журналистам.
Также Дмитрий Песков не стал комментировать отставку советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Вместо этого представитель Кремля призвал "заниматься нашими делами".
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