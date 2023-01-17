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17 января, 11:33

Песков не стал комментировать заявления о якобы приказе Путина освободить Донбасс до марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление ГУР Украины о якобы приказе Владимира Путина командующему Объединённой группировкой войск в зоне проведения СВО Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта.

"Нет, не мог бы [прокомментировать это] и не имею ни малейшего желания", сказал он журналистам.

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Также Дмитрий Песков не стал комментировать отставку советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Вместо этого представитель Кремля призвал "заниматься нашими делами".

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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