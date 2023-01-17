В России спрогнозировали сроки рекордной за 5 лет волны гриппа

Всплеск заболеваемости простудой и гриппом к концу месяца будет самым высоким за последние пять лет. Такой прогноз в беседе с Ura.ru дал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Этот год будет не рекордный по ковиду. Но всё равно очень высокий, серьёзный. Сезон будет рекордный за последние лет пять по гриппу и другим ОРВИ. Одно на другое наложится", — предупредил Крючков.

Относительно коронавируса ситуация будет всё же не самая благополучная, но прежние рекорды по заболеваемости нашумевшим вирусом россиянам уже не грозят. Согласно его прогнозу, рекорды по смертности, которые наблюдались в "дельта-волну" в конце 2021 года и "альфа-волну" в начале 2021 года, не повторятся. И всё же будет много заражённых, предупредил иммунолог.