ВДВ продолжают наступать на Донецком фронте, уничтожив ещё 60 вставших на их пути бойцов ВСУ
ВС России уничтожили более 60 украинских солдат в ходе наступления на Донецком направлении
Вооружённые силы РФ уничтожили более 60 украинских солдат в ходе наступления на Донецком направлении, заявил на ежедневном брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины", — уточнил офицер.
А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все высотные дома в Марьинке Донецкой Народной Республики уже зачищены и находятся под контролем российских военных.
Специальная военная операция на Украине
Песков не стал комментировать заявления о якобы приказе Путина освободить Донбасс до марта
сегодня в 11:33
Врачи в бронежилетах достали из ноги бойца осколок мины, который мог взорваться в любой момент
сегодня в 10:28
Кремль озвучил мотивы решения увеличить численность армии до 1,5 млн военных
сегодня в 10:24
ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев