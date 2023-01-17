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17 января, 11:58

ВДВ продолжают наступать на Донецком фронте, уничтожив ещё 60 вставших на их пути бойцов ВСУ

ВС России уничтожили более 60 украинских солдат в ходе наступления на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 60 украинских солдат в ходе наступления на Донецком направлении, заявил на ежедневном брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины", — уточнил офицер.

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А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все высотные дома в Марьинке Донецкой Народной Республики уже зачищены и находятся под контролем российских военных.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Андрей Бражников

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