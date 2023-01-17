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17 января, 11:58

Путин отметил рост мощностей ОПК России за 2022 год

Президент России Владимир Путин отметил значительный рост мощностей оборонно-промышленного комплекса РФ за 2022 год. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.

"Большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс. За последний год он набрал серьёзные обороты и продолжает наращивать мощности", — сказал Путин.

Российский лидер отметил и то, что некоторые предприятия работают практически круглые сутки, в связи с чем поблагодарил сотрудников ОПК за их труд, подчеркнув, что его значимость сегодня особенно высока.

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Завтра, 18 января, Владимир Путин лично посетит одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. Этот визит станет частью поездки российского лидера в Северную столицу для участия в памятных мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

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kremlin.ru

Максим Плетнёв

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