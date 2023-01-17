"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 12:06

Орнитолог призвал россиян собирать упавших с деревьев пьяных свиристелей

Орнитолог Глазков рассказал, как спасти пьяных свиристелей от гибели

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, как оказать первую помощь свиристелям и прочим видам птиц, которые зимой пьянеют от переедания забродивших ягод рябины или боярышника.

Биолог отметил, что порой такие вкусовые предпочтения пернатых могут привести к гибели. Птицы едят ягоды до потери сознания. Прежде чем бедняга лишается чувств, она может хаотично летать и врезаться в здания.

"Ягода начинает бродить. Образуется реальный этиловый спирт. Птица очень жадная, она заглатывает ягоду целиком и реально впадает в алкогольное опьянение", — рассказал эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чтобы спасти свиристелей от смерти, орнитолог рекомендует сложить их в коробку и полчаса подержать в тепле. Лучше, конечно, отвезти пострадавших птиц домой и там дать выспаться. Коробку с пернатыми гостями лучше накрыть, чтобы они отдохнули и не испытывали стресс. И обязательно поставить птицам воды.

Столкновения с окнами и ограждениями оказались одной из основных причин гибели птиц

Столкновения с окнами и ограждениями оказались одной из основных причин гибели птиц

Ранее орнитолог Вадим Мишин назвал продукты, которые могут стать для городских птиц ядом. Так, в кормушку к пернатым можно класть любые орехи, кроме миндаля.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров