Орнитолог призвал россиян собирать упавших с деревьев пьяных свиристелей

Кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, как оказать первую помощь свиристелям и прочим видам птиц, которые зимой пьянеют от переедания забродивших ягод рябины или боярышника.

Биолог отметил, что порой такие вкусовые предпочтения пернатых могут привести к гибели. Птицы едят ягоды до потери сознания. Прежде чем бедняга лишается чувств, она может хаотично летать и врезаться в здания.

"Ягода начинает бродить. Образуется реальный этиловый спирт. Птица очень жадная, она заглатывает ягоду целиком и реально впадает в алкогольное опьянение", — рассказал эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чтобы спасти свиристелей от смерти, орнитолог рекомендует сложить их в коробку и полчаса подержать в тепле. Лучше, конечно, отвезти пострадавших птиц домой и там дать выспаться. Коробку с пернатыми гостями лучше накрыть, чтобы они отдохнули и не испытывали стресс. И обязательно поставить птицам воды.