Путин отметил рост добычи российской нефти до 535 млн тонн за год

В России объём нефтедобычи составил 535 миллионов тонн в прошлом году, несмотря на санкции Запада. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на совещании по экономическим вопросам.

"Несмотря на уже упомянутое санкционное давление, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объём добычи составил 535 миллионов тонн", — подчеркнул глава государства.