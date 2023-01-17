Путин отметил рост добычи российской нефти до 535 млн тонн за год
Путин отметил рост добычи российской нефти на 2% в 2022 году
В России объём нефтедобычи составил 535 миллионов тонн в прошлом году, несмотря на санкции Запада. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на совещании по экономическим вопросам.
"Несмотря на уже упомянутое санкционное давление, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объём добычи составил 535 миллионов тонн", — подчеркнул глава государства.
Также президент РФ Владимир Путин сообщил, что показатели экономики страны за 2022 год оказались лучше многих прогнозов. Это говорит о том, что Россия эффективно справляется с введёнными против неё санкциями.