Уничтожен склад ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением у Великого Бурлука

Российские военные уничтожили склад 114-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом заявил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области", — уточнил он.

По его словам, поражены 82 артиллерийских подразделения украинской армии на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.