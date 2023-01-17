Уничтожен склад ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением у Великого Бурлука
ВС России уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ под Харьковом
Российские военные уничтожили склад 114-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом заявил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области", — уточнил он.
По его словам, поражены 82 артиллерийских подразделения украинской армии на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.
Также сообщалось, что севернее населённых пунктов Левадное и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Дмитрий Рогулин