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Опубликовано 17 января 2023, 12:10

Уничтожен склад ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением у Великого Бурлука

ВС России уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили склад 114-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом заявил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражён склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области", — уточнил он.

По его словам, поражены 82 артиллерийских подразделения украинской армии на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.

ВДВ продолжают наступать на Донецком фронте, уничтожив ещё 60 вставших на их пути бойцов ВСУ
ВДВ продолжают наступать на Донецком фронте, уничтожив ещё 60 вставших на их пути бойцов ВСУ

Также сообщалось, что севернее населённых пунктов Левадное и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Татьяна Миссуми
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