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Опубликовано 17 января 2023, 12:11

Российская армия ликвидировала украинскую ДРГ под Харьковом

Генерал-лейтенант Конашенков: Потери ВСУ на Купянском направлении превысили 50 военных

Подразделения ВСУ оказались под огнём артиллерии на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом проинформировал журналистов на брифинге во вторник Игорь Конашенков — официальный представитель российского Министерства обороны.

По его словам, потери противника в этом направлении за сутки составили более 50 человек, в том числе за счёт уничтоженной украинской диверсионно-разведывательной группы.

"Артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — перечислил представитель военного ведомства.

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А ранее в Минобороны сообщили об успехах российских военных на Краснолиманском направлении. Авиация и артиллерия ВС РФ, а также Воздушно-десантные войска за сутки уничтожили более 115 бойцов ВСУ. В Минобороны даже показали видео применения высокоточных боеприпасов нового поколения по огневым точкам, бронетехнике и вооружению ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что цели были поражены с "ювелирной точностью".

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Vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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