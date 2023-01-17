Российская армия ликвидировала украинскую ДРГ под Харьковом

Подразделения ВСУ оказались под огнём артиллерии на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом проинформировал журналистов на брифинге во вторник Игорь Конашенков — официальный представитель российского Министерства обороны.

По его словам, потери противника в этом направлении за сутки составили более 50 человек, в том числе за счёт уничтоженной украинской диверсионно-разведывательной группы.

"Артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — перечислил представитель военного ведомства.