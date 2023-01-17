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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 12:19
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Войска России "ослепили" подразделения ВСУ, лишив сразу четырёх радиолокационных станций

Российские военные уничтожили две станции AN/ТPQ-50 под Херсоном

Российские войска нанесли удары по украинским радиолокационным станциям американского производства в Херсонской области, под Харьковом и у Угледара, с помощью которых ВСУ пытались вычислить позиции ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены <…> две станции AN/ТPQ-50 в районе населённых пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населённого пункта Угледар ДНР и одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населённого пункта Сеньково Харьковской области", перечислил генерал-лейтенант.

Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ДНР
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ДНР

Также сообщалось, что на Донецком направлении ВС РФ продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, а также один танк и три боевые бронированные машины.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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