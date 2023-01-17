Войска России "ослепили" подразделения ВСУ, лишив сразу четырёх радиолокационных станций

Российские войска нанесли удары по украинским радиолокационным станциям американского производства в Херсонской области, под Харьковом и у Угледара, с помощью которых ВСУ пытались вычислить позиции ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожены <…> две станции AN/ТPQ-50 в районе населённых пунктов Мыловое и Дудчаны Херсонской области, одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в районе населённого пункта Угледар ДНР и одна американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе населённого пункта Сеньково Харьковской области", — перечислил генерал-лейтенант.