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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 12:15
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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

До 40 военных ВСУ уничтожено за сутки на Южно-Донецком направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили около 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар наносился артиллерийскими подразделениями.

"На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка ДНР", — рассказал Конашенков и добавил, что ВСУ потеряли также две бронированные машины и три пикапа.

ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что Российские вооружённые силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении. Также бойцы ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

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Getty Images / Metin Aktas

Оксана Попова
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