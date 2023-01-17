Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили около 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар наносился артиллерийскими подразделениями.

"На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка ДНР", — рассказал Конашенков и добавил, что ВСУ потеряли также две бронированные машины и три пикапа.