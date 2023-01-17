Россиянам объяснили, правда ли сейчас практически невозможно получить шенген

В последнее время страны ЕС ужесточили условия для въезда в ряд стран — на это обратили внимание и в Министерстве иностранных дел РФ. Специалисты АТОР рассказали, куда россияне смогут слетать по шенгенской визе и сколько времени понадобится для её оформления.

Российских туристов не пускают лишь в шесть стран: Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию Фото © Unsplash

Эксперты подтверждают, что процесс оформления виз действительно усложнился. К тому же уменьшился и срок действия выдаваемых документов. Так, про "мультишенген" на два-три года специалисты советуют забыть: в лучшем случае срок составит максимум шесть месяцев. А людям со слабой визовой историей повезло меньше всего: им дадут только однократную визу под сроки поездки.

Несмотря на сложности, получить визу всё ещё реально. Как утверждают туроператоры, на получение "шенгена" в Москве потребуется в среднем около трёх недель. Самыми снисходительными в вопросе выдачи долгосрочных виз являются Франция и Италия — на полгода и год. Австрия, Венгрия, Греция и Словения оформляют однократные визы.

Принимают документы на шенгенскую визу Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария Фото © Unsplash

"По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария", — пишет АТОР.