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17 января, 12:22

Россиянам объяснили, правда ли сейчас практически невозможно получить шенген

АТОР: Срок действия шенгенских виз для россиян сократился, но документы по-прежнему выдают

В последнее время страны ЕС ужесточили условия для въезда в ряд стран — на это обратили внимание и в Министерстве иностранных дел РФ. Специалисты АТОР рассказали, куда россияне смогут слетать по шенгенской визе и сколько времени понадобится для её оформления.

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Фото © Unsplash

Эксперты подтверждают, что процесс оформления виз действительно усложнился. К тому же уменьшился и срок действия выдаваемых документов. Так, про "мультишенген" на два-три года специалисты советуют забыть: в лучшем случае срок составит максимум шесть месяцев. А людям со слабой визовой историей повезло меньше всего: им дадут только однократную визу под сроки поездки.

Несмотря на сложности, получить визу всё ещё реально. Как утверждают туроператоры, на получение "шенгена" в Москве потребуется в среднем около трёх недель. Самыми снисходительными в вопросе выдачи долгосрочных виз являются Франция и Италия — на полгода и год. Австрия, Венгрия, Греция и Словения оформляют однократные визы.

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Принимают документы на шенгенскую визу Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария

Фото © Unsplash

"По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария", — пишет АТОР.

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Ранее Лайф писал, что европейские страны выдвигают абсолютно невыполнимые визовые требования к российским туристам, о чём заявили в МИД РФ. В нынешних реалиях не все могут оплатить визовые сборы через западные банки или предъявить медицинский страховой полис иностранного страховщика. Помимо того некоторые страны пошли ещё дальше и даже свели к минимуму оформление многократных виз.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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