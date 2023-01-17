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17 января, 12:13

Путин: Западные санкции спровоцировали хорошую прибыль российских газовых компаний

Российские газовые компании смогли получить хорошую прибыль в 2022 году, причина тому — антироссийские санкции и выросшие после их введения мировые цены на газ. Такое заявление в ходе совещания по экономике сделал президент России Владимир Путин.

"Снизилась добыча природного газа, его объём снизился на 11,8%. При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно, как вы знаете, выросли из-за действия западных стран и в результате российские газодобытчики, экспортёры сработали в последние два года с хорошей прибылью", сказал он.

Глава государства отметил, что эти компании "значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны".

Путин: Ситуация в экономике России гораздо лучше, чем ожидали наши противники

Путин: Ситуация в экономике России гораздо лучше, чем ожидали наши противники

Также Владимир Путин дал прогноз по инфляции в РФ в первой половине 2023 года. По его словам, в первом квартале ожидаются показатели в 5%, а во втором — ниже 4%.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов

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