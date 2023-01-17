3 признака аллергии на холод, которые маскируются под другие болезни

Обладатели аллергии на холод знают, что на морозе или при контакте с холодными предметами у них возникают покраснения и отёки, но в тепле всё проходит. Как ещё проявляется аллергия на холод, рассказала "Газете.ru" заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина.

"Холодовая аллергия может проявляться крапивницей, ангиоотёком на открытых частях тела. Чаще всего у таких пациентов отекают руки, может отечь лицо, губы. После того как человек выходит на холод, реакция развивается довольно быстро — от пяти минут до получаса", — пояснила медик.

Симптомы проходят сами по себе в тепле в течение 40 минут в зависимости от их выраженности. Каждый организм по-своему реагирует на мороз, но существуют специальные холодовые тесты, которые помогают определить порог чувствительности.

"Если пациенты с холодовой аллергией едят мороженое, у них может развиться отёк полости рта и горла. Это уже опасная ситуация: могут оказаться перекрыты дыхательные пути. Конечно, такая реакция возникает далеко не у всех, у кого-то аллергия проявляется только на коже", — заключила Нуртазина.