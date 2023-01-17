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17 января, 12:30

3 признака аллергии на холод, которые маскируются под другие болезни

Иммунолог Нуртазина объяснила, как распознать у себя аллергию на холод

Обладатели аллергии на холод знают, что на морозе или при контакте с холодными предметами у них возникают покраснения и отёки, но в тепле всё проходит. Как ещё проявляется аллергия на холод, рассказала "Газете.ru" заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазина.

"Холодовая аллергия может проявляться крапивницей, ангиоотёком на открытых частях тела. Чаще всего у таких пациентов отекают руки, может отечь лицо, губы. После того как человек выходит на холод, реакция развивается довольно быстро — от пяти минут до получаса", — пояснила медик.

Симптомы проходят сами по себе в тепле в течение 40 минут в зависимости от их выраженности. Каждый организм по-своему реагирует на мороз, но существуют специальные холодовые тесты, которые помогают определить порог чувствительности.

"Если пациенты с холодовой аллергией едят мороженое, у них может развиться отёк полости рта и горла. Это уже опасная ситуация: могут оказаться перекрыты дыхательные пути. Конечно, такая реакция возникает далеко не у всех, у кого-то аллергия проявляется только на коже", — заключила Нуртазина.

Врач объяснила, почему иногда аллергия проявляется спустя несколько дней

Врач объяснила, почему иногда аллергия проявляется спустя несколько дней

Ранее врач Зяблова опровергла мнение, что человек наиболее уязвим перед гриппом в мороз. Медик подчеркнула, что грипп легко передаётся в холодное время не столько из-за низкой температуры, сколько из-за снижения у людей иммунитета.

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Ирина Фальке
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