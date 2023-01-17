Арестовичу прочат путь лидера "оппозиции Его Величества"

Заявление Алексея Арестовича об отставке с поста советника офиса Владимира Зеленского вызвано желанием не уйти из украинской политики, а, напротив, остаться в ней, но уже в новом качестве. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Эксперт убеждён, что уход Арестовича вряд ли имеет что-то общее с "его персональным волеизъявлением", несмотря на то что он всячески пытается подать свою отставку как благородный шаг после неудачных высказываний.

"Здесь имеет место определённая достаточно хитрая комбинация. У Арестовича тесные контакты с тем же британским посольством. Мне кажется, он пытается взрастить некую новую украинскую оппозицию сродни бывшей медведчуковской партии, не зависящую от Москвы. Это должна быть такая оппозиция Его Величества, что называется. Арестович как раз очень подходит на эту позицию, потому что он, с одной стороны, человек вроде бы лояльный украинской государственности, с другой стороны, пострадавший от власти и иногда занимающий такую альтернативную позицию", — объяснил собеседник Лайфа.

Шатилов подчеркнул, что какая-то реальная политическая конкуренция на Украине невозможна, поэтому речь идёт о пиар-истории с управляемой "псевдооппозицией" во главе с Арестовичем.

"Он скорее будет такой умеренной альтернативой радикальной нынешней украинской власти", — заключил политолог.