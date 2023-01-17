Кто кроме Медведчука претендует на руководство будущей Украины Что означает статья Виктора Медведчука, кто ещё из политиков потенциально мог бы войти в состав руководства будущей Украины или регионов в составе России, освобождённых в результате СВО. 19851 19851 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Яковлева Ирина

Экс-глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который после обмена военнопленными с Киевом находится в России, заявил в своей статье, что готов стать лидером "новой Украины". Его позиция сейчас активно обсуждается в российских и украинских СМИ. По словам политика из Незалежной, конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне и ядерному противостоянию. Поэтому Западу и Киеву необходимо срочно сесть за стол переговоров с Россией, где будут учтены условия Москвы.

Что важное в статье Медведчука

— Зеленский не хочет мира и врёт собственному народу. — Нужно создавать альтернативу Зеленскому и его режиму, новую политическую партию, которая будет править Украиной. — Вашингтон и лидеры Евросоюза совершенно не желают, чтобы на украинской земле наступило мирное время. — Необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрёкся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок. Виктор Медведчук Украинский политик

По мнению политологов, статья Медведчука означает, что нет никакой единой Украины. Мы смотрим на украинское общество и часто придерживаемся крайностей, считаем, что все нас ненавидят или, наоборот, все любят Зеленского. Ничего подобного. Все молчат, потому что фашистская киевская власть всех запугала, в том числе и прямыми репрессиями. Но никакого единства и любви к Зеленскому у украинцев нет.

— Медведчук говорит, что нужно объединяться всем, кто хочет мира, а не войны, — это первая ласточка среди тех, кто решился поднять свой голос. Понятно, что Медведчук сделал это, находясь на территории России, а не будучи там. Но что с ним там происходило, мы все знаем. К этой статье нужно относиться как к констатации факта: единой Украины и позиции народа Незалежной не существует. У народа Украины слишком много различных интересов, которые совершенно не сходятся. Главное, что сейчас есть, — это деление на многочисленные подгруппы, среди которых можно выделить основные — кто за войну и кто против, — сказал политолог Павел Данилин.

Остаётся открытым вопрос, есть ли будущее у такой политической фигуры, как Виктор Медведчук.

— Единственное, что могу сказать, не стоит делить шкуру неубитой свиньи, — подчеркнул Данилин.

Какие сценарии ждут Украину

О том, что вопрос создания пророссийской Украины не стоит на повестке дня и мы не собираемся этого делать, полагает большая часть пула российских политологов.

— У меня большие сомнения, что у так называемой Украины есть будущее. Все территории, которые будут денацифицироваться, будут включены в российскую юрисдикцию, — считает политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев. — Если на каком-то остатке Украины и будут создаваться органы власти, то они будут находиться под протекторатом Запада. Сейчас экономическая помощь, которая оказывается Киеву, больше, чем консолидированный бюджет Украины, поэтому они не смогут существовать без подобных вливаний. Если по каким-то причинам такая помощь будет прекращена, то даже Западная Украина распадётся на отдельные регионы, которые начнут контролировать полевые командиры на деньги местных олигархов.

Сейчас речь не идёт, кто возглавит Украину, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, вопрос так не стоит, потому что освобождение этой республики приведёт к тому, что произойдёт разделение. На ту часть, что войдёт в состав РФ, и ту, что останется под контролем Запада. Политолог отмечает, что "мы ещё возлагаем надежды на создание некой единой нейтральной Украины, то есть то, что мы предлагали до начала спецоперации, но к этому не готовы в США и Европе. А ждать, пока они решат, и не освобождать территории, мы не можем".

Фото © ТАСС / ZUMA

По мнению доцента факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, те, кто с оружием в руках отбивает эти территории от Украины и возвращает их в Россию, откуда они и были вырваны советской властью, имеют потенциал войти в состав будущих руководителей. Он считает, что во многих городах Украины есть люди, которые ждут Российскую армию и видят своё будущее в составе России.

— С учётом опыта работы с Украиной, всё, что происходит под её независимым флагом, мгновенно превращается во врага России. Украинское государство, если будет восстановлено, выкачает из нашей страны огромные ресурсы и сразу превратится в такую злокачественную опухоль, которую даже нынешняя Украина не представляет. Напомню, что несколько лет назад Путин объяснил, что за 200 миллиардов долларов, которые были потрачены Россией на Украину, это государство превратилось в лютую анти-Россию, — отмечает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Статья Медведчука — это заявка на участие в судьбе территорий бывшей Украины, полагает политолог Алексей Мартынов. Пока говорить о конкретных фигурах рано, потому что означает по сути — подводить под репрессии тех или иных людей. Но в любом случае потребуются абсолютно новые лица и свежие взгляды на развитие страны. Сомневаюсь, что кто-то из старых политиков сможет серьёзно претендовать на управление. Сначала должна закончиться спецоперация. Механизм формирования политического класса олигархата себя изжил и, соответственно, не они будут формировать будущее. Это станет задачей победителей украинского конфликта и заинтересованных сторон.

Кто может возглавить Украину

Лайф собрал список потенциальных политиков, которые могли бы войти в состав руководства освобождённой и демилитаризованной Украины.







Авторы Елена Стафеева