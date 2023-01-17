В Запорожье демонтировали бюст Пушкина
Постамент, оставшийся от бюста Александра Пушкина. Обложка © Telegram / "На самом деле в Запорожье"
В Запорожье — подконтрольной ВСУ столице Запорожской области — демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина. От объекта остался только постамент.
"В Запорожье, временно оккупированном киевским режимом, демонтировали бюст Пушкина, который находился на территории школы № 76", — пишет телеграм-канал "На самом деле в Запорожье".
Лайф писал о сносе бюста Александра Пушкина в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР. Событие вызвало гнев украинцев, которые выступили против борьбы с историей.