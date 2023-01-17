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17 января, 12:37

В Запорожье демонтировали бюст Пушкина

<p>Постамент, оставшийся от бюста Александра Пушкина. Обложка © <a href="https://t.me/nsdelzap1/9019?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "На самом деле в Запорожье"</p>

Постамент, оставшийся от бюста Александра Пушкина. Обложка © Telegram / "На самом деле в Запорожье"

В Запорожье — подконтрольной ВСУ столице Запорожской области — демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина. От объекта остался только постамент.

"В Запорожье, временно оккупированном киевским режимом, демонтировали бюст Пушкина, который находился на территории школы № 76", пишет телеграм-канал "На самом деле в Запорожье".

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Лайф писал о сносе бюста Александра Пушкина в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР. Событие вызвало гнев украинцев, которые выступили против борьбы с историей.

Матвей Константинов

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