В Запорожье демонтировали бюст Пушкина

В Запорожье — подконтрольной ВСУ столице Запорожской области — демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина. От объекта остался только постамент.

"В Запорожье, временно оккупированном киевским режимом, демонтировали бюст Пушкина, который находился на территории школы № 76", — пишет телеграм-канал "На самом деле в Запорожье".