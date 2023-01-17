Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Обложка © LIFE
Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В последний путь актрису проводили близкие люди и родственники.
Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Видео © LIFE
Церемония прощания с Чуриковой прошла сегодня в храме Христа Спасителя. Проститься с ней пришли десятки поклонников, а гроб с её телом провожали на кладбище аплодисментами. Похоронили актрису рядом с могилой народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.
Инна Чурикова скончалась 14 февраля, ей было 79 лет. Трагичная новость потрясла российское общество. Многие деятели культуры и политики выразили соболезнования в связи со смертью Чуриковой. Так, например, президент РФ Владимир Путин назвал её смерть огромной потерей, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко — личной утратой.