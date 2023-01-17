Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В последний путь актрису проводили близкие люди и родственники.

Церемония прощания с Чуриковой прошла сегодня в храме Христа Спасителя. Проститься с ней пришли десятки поклонников, а гроб с её телом провожали на кладбище аплодисментами. Похоронили актрису рядом с могилой народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.