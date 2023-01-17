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Опубликовано 17 января 2023, 12:58
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Половина европейцев выступила за передачу России части земель Украины ради мира

Euroskopia: Половина европейцев хочет окончания конфликта на Украине, даже на условиях РФ

Почти половина европейцев из девяти стран Евросоюза хотят прекращения конфликта на Украине, даже если Киеву придётся отказаться от притязаний на отдельные территории. Об этом свидетельствую данные опроса Euroskopia.

"48% респондентов в девяти странах ЕС (Португалии, Австрии, Нидерландах, Польше, Испании, Франции, Германии, Италии и Греции) выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если это подразумевает территориальные уступки со стороны Киева", — говорится в опросе.

Больше всего желающих завершения противостояния на Украине оказалось в Австрии — 64%, далее идут немцы (60%), греки (54%), итальянцы (50%), испанцы (50%), португальцы (41%). А вот среди поляков только 28% респондентов выступили за конец конфликта, среди голландцев — 27%.

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Ранее сообщалось, что половина жителей Европы уверены, что санкции США против России негативно отражаются на экономике ЕС. Всё больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность.

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Татьяна Миссуми
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