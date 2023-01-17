Вдова Солженицына заявила, что Инна Чурикова имела всенародную любовь

Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына Наталья пришла попрощаться с народной артисткой Инной Чуриковой и поделилась воспоминаниями о ней. В беседе с телеканалом "Звезда" она призналась, что покойная актриса имела всенародную любовь.

"Очень горько, очень больно. У неё была всенародная любовь. Вы немного назовёте людей, которых любят все. Так что это больно. Она сыграла в двух фильмах по книгам Александра Исаевича Солженицына, и сыграла изнутри, от всей своей сущности", — призналась Наталья.