Вдова Солженицына заявила, что Инна Чурикова имела всенародную любовь
Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына Наталья пришла попрощаться с народной артисткой Инной Чуриковой и поделилась воспоминаниями о ней. В беседе с телеканалом "Звезда" она призналась, что покойная актриса имела всенародную любовь.
Вдова писателя Александра Солженицына Наталья заявила, что покойная актриса Инна Чурикова имела всенародную любовь. Видео © Телеканал "Звезда"
"Очень горько, очень больно. У неё была всенародная любовь. Вы немного назовёте людей, которых любят все. Так что это больно. Она сыграла в двух фильмах по книгам Александра Исаевича Солженицына, и сыграла изнутри, от всей своей сущности", — призналась Наталья.
Напомним, что Инна Чурикова скончалась 14 января, ей было 79 лет. Церемония прощания прошла сегодня в храме Христа Спасителя, затем артистку похоронили на Новодевичьем кладбище. Трагичная новость потрясла российское общество. Многие деятели культуры и политики выразили соболезнования в связи со смертью Чуриковой. Так, например, президент РФ Владимир Путин назвал её смерть огромной потерей, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко — личной утратой.
Кадр из видео / Телеканал "Звезда"