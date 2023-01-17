В Москве пьяный меломан обиделся на соседку из-за жалоб на музыку и поджёг ей дверь
В Москве пьяный мужчина поджёг квартиру соседки из-за жалобы на громкую музыку
Сосед пенсионерки, устроивший пожар в подъезде. Обложка © SHOT
В Москве пенсионерка чуть не сгорела у себя дома из-за обидчивого соседа. Как пишет SHOT, экстренные службы получили сообщение о возгорании входной двери квартиры 80-летней Долорес Марковны в доме в районе Лианозово. Огонь быстро был потушен, пострадавших нет.
Поджигателя нашли быстро. Им оказался 40-летний сосед женщины. Выяснилось, что незадолго до инцидента она пожаловалась на него в полицию из-за громко включённой музыки. У пьяного поджигателя изъяли две бутылки с растворителем и два баллончика со сжиженным газом. Своими действиями он повредил только дверь пенсионерки.
Лайф писал о другом соседском конфликте: в Дагестане пенсионер напал на семью из трёх человек с ножом из-за подозрений в слежке. Во время задержания он был пьян.