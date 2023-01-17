"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 13:09

В Москве пьяный меломан обиделся на соседку из-за жалоб на музыку и поджёг ей дверь

В Москве пьяный мужчина поджёг квартиру соседки из-за жалобы на громкую музыку

<p>Сосед пенсионерки, устроивший пожар в подъезде. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/47859" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сосед пенсионерки, устроивший пожар в подъезде. Обложка © SHOT

В Москве пенсионерка чуть не сгорела у себя дома из-за обидчивого соседа. Как пишет SHOT, экстренные службы получили сообщение о возгорании входной двери квартиры 80-летней Долорес Марковны в доме в районе Лианозово. Огонь быстро был потушен, пострадавших нет.

Поджигателя нашли быстро. Им оказался 40-летний сосед женщины. Выяснилось, что незадолго до инцидента она пожаловалась на него в полицию из-за громко включённой музыки. У пьяного поджигателя изъяли две бутылки с растворителем и два баллончика со сжиженным газом. Своими действиями он повредил только дверь пенсионерки.

Подруга объяснила "послеродовым стрессом" попытку 23-летней матери из Коломны убить сына

Подруга объяснила "послеродовым стрессом" попытку 23-летней матери из Коломны убить сына

Лайф писал о другом соседском конфликте: в Дагестане пенсионер напал на семью из трёх человек с ножом из-за подозрений в слежке. Во время задержания он был пьян.

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров