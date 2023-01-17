В Москве пьяный меломан обиделся на соседку из-за жалоб на музыку и поджёг ей дверь

В Москве пенсионерка чуть не сгорела у себя дома из-за обидчивого соседа. Как пишет SHOT, экстренные службы получили сообщение о возгорании входной двери квартиры 80-летней Долорес Марковны в доме в районе Лианозово. Огонь быстро был потушен, пострадавших нет.

Поджигателя нашли быстро. Им оказался 40-летний сосед женщины. Выяснилось, что незадолго до инцидента она пожаловалась на него в полицию из-за громко включённой музыки. У пьяного поджигателя изъяли две бутылки с растворителем и два баллончика со сжиженным газом. Своими действиями он повредил только дверь пенсионерки.