Названы 5 мифов о пластике, которые не имеют ничего общего с реальностью

Чего только не приходилось слышать пластическим хирургам на консультациях от своих пациентов, ведь мифов о "красоте из-под ножа" в наше время по-прежнему много. Часто откровенный разговор с пациентом превращается в сеанс психотерапии: специалист внимательно выслушивает все страхи своего подопечного, а затем по полочкам разбирает каждый пункт, комментирует каждый пугающий случай. Лайф поговорил с практикующим хирургом Виталием Тимошенко и узнал, какие мифы о пластике ему приходится развенчивать чаще всего. Получилось пять пунктов.

1. "Подходящий" возраст

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При появлении мыслей об омолаживающих операциях не стоит отталкиваться от возраста по паспорту, говорит врач. Все мы разные и стареем по-разному. Этот процесс зависит от многих факторов, таких как наследственность, экология, образ жизни и других, поэтому если одной пациентке в 50 показана круговая подтяжка, то другой будет достаточно парs уколов, чтобы выглядеть свежее и лучше.

2. Операция меняет лицо

Пластические хирурги часто слышат от пациентов опасения вместе с морщинами потерять свою индивидуальность. По словам Тимошенко, здесь переживать не о чем. Если вы доверяете специалисту, то после реабилитации в зеркале на вас будет по-прежнему смотреть ваша копия, но на 10 лет моложе.

3. Перетянутость

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Ещё одно частое заблуждение, что при коррекции возрастных изменений лицо может стать перетянутым. Нередко пациенты приводят в качестве примера подборки одних и тех же фотографий из Интернета, где операции были выполнены с явными ошибками. По словам собеседника Лайфа, сегодня результаты таких операций уже не сравнимы с работами прошлых десятилетий. "В настоящее время пластическая хирургия достигла небывалых высот, техника проведения операции совершенствуется, совершенствуются инструменты и оборудование", — успокаивает Тимошенко.

4. Операцию можно делать только один раз

Хирург объясняет, что омолаживающие операции делаются по мере "провисания" тканей и проявления возрастных изменений. Кому-то результата одной манипуляции с лицом хватит на всю жизнь, а кому-то в будущем придётся встретиться с пластическим хирургом вновь. Длительность результата строго индивидуальна. Она зависит от многих индивидуальных особенностей, а также мастерства пластического хирурга и выбранной им техники.

5. Летом под нож нельзя

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Чаще всего пациенты аргументируют такое мнение летней жарой, повышенным потоотделением и желанием провести отпуск на пляже. Однако на самом деле противопоказаний к проведению операций летом нет, не считая того, что рубцы на открытых участках тела какое-то время нужно будет прятать от солнца.

"В операции летом есть и плюсы — летом повышается выработка витамина D, а он благоприятно сказывается на заживлении ран", — отметил собеседник Лайфа.