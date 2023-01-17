Ваниль – на свидание, шипровые – на вечеринку: Какой парфюм "надевать" на разные случаи жизни

Выбирая парфюм, каждый человек в первую очередь создаёт настроение самому себе. Важным моментом является то, какое впечатление нужно произвести. О том, как подобрать правильный аромат на мероприятие, в беседе с Лайфом рассказала парфюмер, основатель бренда ParfumVivant Марина Астафьева.

"Я всегда за качественный парфюм, поэтому рекомендую концентрацию Extrait de parfum (духи. — Прим. ред.): сидят ближе к телу и носятся дольше, не напрягают окружающих, но при этом имеют утончённый шлейф. Наносить их нужно точечно, а при распылении на одежду воспользоваться методом Estée Lauder — "вхождение в ароматическое облако", — поделилась эксперт.

Парфюмер Марина Астафьева рекомендовала россиянкам наносить духи точечно, а при распылении на одежду воспользоваться методом Estée Lauder. Фото © Предоставлено Лайфу.

При нанесении лучше соблюдать меру. Как показывает практика, для длительного и стойкого звучания почти всегда хватает одного нанесения, отметила парфюмер.

Для вечера в деловом кругу стоит выбрать в меру строгий и сдержанный аромат с древесными нотами, придающими аромату бархатистое и бальзамическое звучание. По случаю романтического вечера Астафьева посоветовала вкусные гурманские аккорды, например ваниль, а также духи с чувственным иланг-илангом, туберозой или жасмином. Она также напомнила, что парфюм с нотами мускуса считается мощным афродизиаком.

В день рождения друга можно оторваться по полной, "надев" шипровые ароматы: искрящиеся и яркие с цитрусовыми, фруктовыми, цветочными и даже с ярко-древесными нотами. Идеальное сопровождение на семейный ужин — ароматы, создающие ощущение уюта и тепла, с нотами пряных специй (корица, кардамон), чая с засахаренным имбирём или же сладковато-дымные.