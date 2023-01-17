Психолог назвала опаснейшей причиной игромании веру в чудо

Наши мании проявляются по-разному, многое зависит от внутреннего состояния человека, считает психолог Марина Гладышева. В беседе с РИАМО она уточнила, что, как правило, зависимость от азартных игр идёт рука об руку с другими пагубными привычками.

Независимо от привязанности — курение, еда — привычка создаёт определённое внутреннее состояние. А её выбор зависит уже от того, что человеку ближе, где он проживает это состояние, с чем его ассоциирует.

"У многих людей, которые играют, есть обязательно ещё какая-нибудь зависимость, здесь есть некая связь. Почему выбирают азартные игры? Всегда есть некая вера в чудо, в какую-то свою удачливость. За ней стоит, естественно, тяга к лёгким деньгам либо к проживанию состояния самой зависимости", — пояснила психолог.

Такому человеку неважно, где и что делать, главное — добиться этого состояния, продолжила Гладышева. Зависимого просто всё время тянет к этому чувству, без него он не может спокойно жить. Но эта тяга чревата крайностями, и хорошо, когда есть близкий, который может остановить. Иногда людей что-то мотивирует и они справляются сами.



"Но может быть и крайность, когда человеку нечего терять. Спусковой крючок, когда человек уже проиграл всё. Состояние внутри вроде: "я оказался на дне жизни. Мне терять уже нечего, я могу расслабиться. Уйти не могу, но я уже начинаю играть в минус, потому что мне уже вообще без разницы", — объяснила эксперт.

При этом все зависимости влияют на человека по-разному, и нет привычки "лучше" или "безопасней". Вера в чудо, от которого отделяет один лишь шаг, вводит в сильное заблуждение, поэтому вылезти ни из одной зависимости не получается, предупредила Гладышева.

Как правило, у зависимого формируется шаблон "мне плохо — я играю, мне хорошо — я играю, есть немного лишних денег — пойду получу удовольствие". Но разорвать порочный круг настолько сложно, что человеку приходится всю жизнь контролировать себя и своё сознание.