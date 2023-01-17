Врач рассказала о последствиях перенесённого ковида для репродуктивной функции

Перенесённая коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин. Как рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина, за 2021 год в два-три раза выросла материнская смертность, а также риск неразвивающейся беременности после ковида.

"С точки зрения снижения овариального резерва (функциональный резерв яичника. — Прим. Лайфа) — мы пока не знаем. С точки зрения ухудшения параметров спермограммы на фоне тяжёлого течения коронавируса или от тех препаратов, которыми он лечится, то это фактор бесспорный уже", — сказала доктор в беседе с РИАМО.

Репродуктолог объяснила, что после перенесённого ковида спермограмма у мужчин восстанавливается в период от трёх до шести месяцев. Однако по поводу женщин — с точки зрения снижения резерва влияния на яичники — точных данных пока нет, поэтому про некоторые последствия говорить ещё рано.