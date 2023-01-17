Врач рассказала о последствиях перенесённого ковида для репродуктивной функции
Гинеколог Милютина объяснила, как перенесённый ковид влияет на репродуктивное здоровье
Перенесённая коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин. Как рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина, за 2021 год в два-три раза выросла материнская смертность, а также риск неразвивающейся беременности после ковида.
"С точки зрения снижения овариального резерва (функциональный резерв яичника. — Прим. Лайфа) — мы пока не знаем. С точки зрения ухудшения параметров спермограммы на фоне тяжёлого течения коронавируса или от тех препаратов, которыми он лечится, то это фактор бесспорный уже", — сказала доктор в беседе с РИАМО.
Репродуктолог объяснила, что после перенесённого ковида спермограмма у мужчин восстанавливается в период от трёх до шести месяцев. Однако по поводу женщин — с точки зрения снижения резерва влияния на яичники — точных данных пока нет, поэтому про некоторые последствия говорить ещё рано.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса отразилась на репродуктивном здоровье россиян. Поэтому важно продолжать работу по вакцинации мужчин и женщин при планирования ими детей, а также беременных, указал он.
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