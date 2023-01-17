Индекс борща на Украине вырос на 21,22% с февраля

На Украине стоимость борща по классической рецептуре за год увеличилась на 21,22%. Об этом сообщили в аналитическом центре "Офис эффективного регулирования".

"99,2 гривны (около 2,71 доллара. — Прим. Лайфа) — столько 13 января 2023 года будет стоить порция борща на четырёх человек, приготовленная по традиционному рецепту", — указано в тексте.

По данным центра, больше всего выросло в цене мясо — на 63,67%, а морковь и сметана подорожали на 26,48% и 30,52% соответственно. Зато упала стоимость капусты и свёклы, в среднем на 45%.