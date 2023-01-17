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17 января, 13:49

Врач объяснила, как отличить отравление от кишечного гриппа по 6 симптомам

Терапевт Чернышова назвала 6 отличий кишечной инфекции от обычного отравления

Одни и те же симптомы могут возникать при разных заболеваниях, и иногда без вмешательства врачей сложно определить недуг. О том, как отличить кишечный грипп от отравления, рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва" врач-терапевт Надежда Чернышова.

При отравлении человек может вспомнить, что он съел что-то некачественное или несвежее. В этом случае общее состояние не страдает, также нет общепринятых признаков гриппа. Основные симптомы — тошнота, рвота, нарушение стула. Если человек подозревает у себя кишечный грипп, то стоит обратить внимание на такие признаки, как головные боли, слабость, рвота, насморк, кашель, боль в мышцах.

Если при любом из заболеваний отмечаются многократная рвота и жидкий стул, лучше вызвать врача — методики лечения может определить только доктор.

"Симптоматическое лечение применяется и при гриппе, и при отравлении, потому что симптомы не отличаются. Оно направлено на улучшение состояния пациента: остановку жидкого стула, рвоты и восполнение электролитов", — объяснила терапевт.

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Ранее врач Машкова рассказала, какой вирус гриппа переносится тяжелее. Существует четыре типа вируса гриппа: A, B, C, D, но вред организму в любом случае наносит любой из них.

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Ирина Фальке
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