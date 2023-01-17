Россия расширила список невъездных европейских чиновников

МИД РФ расширил список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашей страны, в ответ на девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщается во вторник на сайте внешнеполитического ведомства.

В ответном санкционном списке речь идёт о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине. Перечень "невъездных" пополнили главы европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также отдельные европейские граждане, замеченные в систематической публичной антироссийской риторике.

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ", — говорится в сообщении МИД.