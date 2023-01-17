Российские врачи в пять раз уменьшили гигантский палец мальчика с "ногой черепашки-ниндзя"

Новосибирские врачи помогли мальчику с редким заболеванием — гигантизмом, уменьшив хирургическим путём палец на его ноге в пять раз. Об успешной операции рассказали в Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Мальчик до операции. Фото © Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

"Сын сильно переживал, прятал ногу, постоянно был в носках и запинался. Ему неудобно было, будто бы таскал ногу за собой. Очень сильно ждал операции, чтобы дети больше над ним не смеялись. Ребята обзывали его "нога черепашки-ниндзя", — поделилась мама ребёнка.

10-летний Егор из села Каптырево Красноярского края родился с необычной патологией — макродактилией, но до трёх лет не испытывал неудобств. Проблемы начались, когда один палец на ноге начал быстро расти. Местные врачи предложили ампутацию, однако в Новосибирском НИИТО рискнули провести сложную операцию.

Мальчику укоротили все фаланги пальца и выполнили кожную пластику. Хирургической бригадой руководил доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Игорь Пахомов. Сейчас Егор уже вернулся к привычной жизни, теперь он может бегать, прыгать, как его сверстники.

"Это достаточно редкая патология, но такие пациенты есть и часто они не знают, к кому обратиться. Могу посоветовать родителям своевременно показывать ребёнка ортопеду. Сразу после рождения малыша должен осмотреть детский ортопед, потом в возрасте одного, трёх и шести месяцев, потом в год и так далее", — добавил лечащий врач мальчика Фёдор Прокаев.