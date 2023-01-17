"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 января, 14:18

Российские врачи в пять раз уменьшили гигантский палец мальчика с "ногой черепашки-ниндзя"

В Новосибирске врачи уменьшили гигантский палец мальчика в пять раз

<p>Мальчик из села Каптырево Красноярского края, справа — его нога после операции. Фото © <a href="http://niito.ru/egor-postoyanno-pryatal-nogu-hirurgi-nniito-umenshili-gigantskij-palecz-na-stope-10-letnego-malchika/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна</a></p>

Мальчик из села Каптырево Красноярского края, справа — его нога после операции. Фото © Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Новосибирские врачи помогли мальчику с редким заболеванием — гигантизмом, уменьшив хирургическим путём палец на его ноге в пять раз. Об успешной операции рассказали в Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Мальчик до операции. Фото © Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

Мальчик до операции. Фото © Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна

"Сын сильно переживал, прятал ногу, постоянно был в носках и запинался. Ему неудобно было, будто бы таскал ногу за собой. Очень сильно ждал операции, чтобы дети больше над ним не смеялись. Ребята обзывали его "нога черепашки-ниндзя", поделилась мама ребёнка.

10-летний Егор из села Каптырево Красноярского края родился с необычной патологией — макродактилией, но до трёх лет не испытывал неудобств. Проблемы начались, когда один палец на ноге начал быстро расти. Местные врачи предложили ампутацию, однако в Новосибирском НИИТО рискнули провести сложную операцию.

Мальчику укоротили все фаланги пальца и выполнили кожную пластику. Хирургической бригадой руководил доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Игорь Пахомов. Сейчас Егор уже вернулся к привычной жизни, теперь он может бегать, прыгать, как его сверстники.

"Это достаточно редкая патология, но такие пациенты есть и часто они не знают, к кому обратиться. Могу посоветовать родителям своевременно показывать ребёнка ортопеду. Сразу после рождения малыша должен осмотреть детский ортопед, потом в возрасте одного, трёх и шести месяцев, потом в год и так далее", — добавил лечащий врач мальчика Фёдор Прокаев.

83-летняя россиянка оказалась на столе у хирурга, потому что плохо прожевала курагу

83-летняя россиянка оказалась на столе у хирурга, потому что плохо прожевала курагу

Ранее Лайф писал, что петербургские врачи провели операцию в бронежилетах и вытащили из ноги солдата ВС РФ осколок 122-миллиметровой мины, который в любой момент мог взорваться.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров