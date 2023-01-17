Плачет и заливает тоску алкоголем: СМИ узнали, как Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста

Лидер КНДР Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста. Из-за этого северокорейский политик начал злоупотреблять алкоголем, пишет издание Mirror.

По данным источников газеты, глава КНДР ежедневно пьёт и часто плачет. Ким Чен Ына беспокоит то, что менее чем через год ему исполнится 40 лет. Из-за этого он переживает в том числе и за своё здоровье.

"Он очень одинок и находится под давлением", — рассказал учёный из КНДР Чхве Джинвук.

По данным издания, врачи и супруга посоветовали северокорейскому лидеру увеличить физическую активность, однако он эти рекомендации игнорирует, продолжая обильно курить, употреблять спиртное и не следить за весом.