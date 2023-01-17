Плачет и заливает тоску алкоголем: СМИ узнали, как Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста
Mirror: Лидер КНДР Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста и много пьёт
Лидер КНДР Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста. Из-за этого северокорейский политик начал злоупотреблять алкоголем, пишет издание Mirror.
По данным источников газеты, глава КНДР ежедневно пьёт и часто плачет. Ким Чен Ына беспокоит то, что менее чем через год ему исполнится 40 лет. Из-за этого он переживает в том числе и за своё здоровье.
"Он очень одинок и находится под давлением", — рассказал учёный из КНДР Чхве Джинвук.
По данным издания, врачи и супруга посоветовали северокорейскому лидеру увеличить физическую активность, однако он эти рекомендации игнорирует, продолжая обильно курить, употреблять спиртное и не следить за весом.
День рождения Ким Чен Ын отмечает 8 января. Однако в этом году, как и в предыдущие, праздник прошёл без торжеств. Всё дело в том, что в роду нынешнего правителя КНДР принято начинать праздновать поздно. Так, например, Ким Чен Ир стал отмечать свой день рождения, лишь когда ему исполнилось 40 лет.
ТАСС / Юрий Смитюк