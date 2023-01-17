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17 января, 14:15

Плачет и заливает тоску алкоголем: СМИ узнали, как Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста

Mirror: Лидер КНДР Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста и много пьёт

Лидер КНДР Ким Чен Ын переживает кризис среднего возраста. Из-за этого северокорейский политик начал злоупотреблять алкоголем, пишет издание Mirror.

По данным источников газеты, глава КНДР ежедневно пьёт и часто плачет. Ким Чен Ына беспокоит то, что менее чем через год ему исполнится 40 лет. Из-за этого он переживает в том числе и за своё здоровье.

"Он очень одинок и находится под давлением", — рассказал учёный из КНДР Чхве Джинвук.

По данным издания, врачи и супруга посоветовали северокорейскому лидеру увеличить физическую активность, однако он эти рекомендации игнорирует, продолжая обильно курить, употреблять спиртное и не следить за весом.

Ким Чен Ын принял участие в фотосессии с работниками ВПК вместе с дочерью

Ким Чен Ын принял участие в фотосессии с работниками ВПК вместе с дочерью

День рождения Ким Чен Ын отмечает 8 января. Однако в этом году, как и в предыдущие, праздник прошёл без торжеств. Всё дело в том, что в роду нынешнего правителя КНДР принято начинать праздновать поздно. Так, например, Ким Чен Ир стал отмечать свой день рождения, лишь когда ему исполнилось 40 лет.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Максим Плетнёв

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