Охлобыстин заступился за бывшую жену Смольянинова, обвинив актёра в рукоприкладстве
Иван Охлобыстин заявил, что сбежавший Смольянинов бил бывшую жену Мельникову
Сбежавший из России актёр фильма "9 рота" Артур Смольянинов* спровоцировал своими поступками волну травли его бывшей жены — актрисы Дарьи Мельниковой. Однако, по словам Ивана Охлобыстина, ей тоже доставалось от новоиспечённого иноагента.
"Не травите бывшую жену Смольянинова [Дарью Мельникову]. Она не при чём. Он её сильно бил", — написал в соцсети Охлобыстин, который является крёстным отцом актёра.
В браке Артур Смольянинов и Дарья Мельникова прожили семь лет, разведясь при этом тайно, не оглашая причину такого решения. Уже позже Мельникова признавалась, что расставание далось ей нелегко: она тянула на себе двоих детей, играя при этом в театре и кино. Тем не менее бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради сыновей.
Напомним, Артур Смольянинов заявил, что готов воевать за Украину и ему наплевать, если от РФ останется только "радиоактивный пепел". В России его слова резко осудили. К примеру, Дмитрий Гоблин Пучков напомнил, что тот хорошо зарабатывал в РФ, однако это не помешало ему делать такие заявления. А режиссёр Сергей Снежкин посоветовал Смольянинову перечитать Булгакова. В свою очередь мать скандального актёра заявила, что её сына неправильно поняли.
* Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
ТАСС / Андрей Епихин