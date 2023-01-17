Охлобыстин заступился за бывшую жену Смольянинова, обвинив актёра в рукоприкладстве

Сбежавший из России актёр фильма "9 рота" Артур Смольянинов* спровоцировал своими поступками волну травли его бывшей жены — актрисы Дарьи Мельниковой. Однако, по словам Ивана Охлобыстина, ей тоже доставалось от новоиспечённого иноагента.

"Не травите бывшую жену Смольянинова [Дарью Мельникову] . Она не при чём. Он её сильно бил", — написал в соцсети Охлобыстин, который является крёстным отцом актёра.

В браке Артур Смольянинов и Дарья Мельникова прожили семь лет, разведясь при этом тайно, не оглашая причину такого решения. Уже позже Мельникова признавалась, что расставание далось ей нелегко: она тянула на себе двоих детей, играя при этом в театре и кино. Тем не менее бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради сыновей.