Содержимое посылки из России, из-за которой в Ницце эвакуировали лицей, повергло всех в шок
В Ницце эвакуировали лицей из-за посылки из РФ, внутри которой были шоколадки
Почти две тысячи человек было эвакуировано из школы во французской Ницце после получения посылки неизвестного содержания из России. Об этом сообщает газета Nice Matin.
"Это (посылка. — Прим. Лайфа) было адресовано всему заведению. Мы немедленно проинформировали полицию, которая очень быстро прибыла, и эвакуировали 1700 студентов и 200 человек", — рассказал директор школы Жиль Клечек.
Известно, что картонный пакет был размером около 40 сантиметров. На упаковке было сказано, что он прибыл из Москвы. Прибывшие на место сапёры принялись вскрывать "опасную" посылку и после открытия не сразу поверили своим глазам: внутри были простые шоколадки. Они успокоили людей и разрешили ученикам вернуться в классы. Судьба лакомства остаётся неизвестной.
Ранее Лайф писал, что полицейские забрали на исследование подозрительный конверт, который получила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. После получения посылки в канцелярию незамедлительно были вызваны взрывотехники. На конверте были следы маслянистого вещества, поэтому возникло подозрение, что он может представлять опасность.
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