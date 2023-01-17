Содержимое посылки из России, из-за которой в Ницце эвакуировали лицей, повергло всех в шок

Почти две тысячи человек было эвакуировано из школы во французской Ницце после получения посылки неизвестного содержания из России. Об этом сообщает газета Nice Matin.

"Это (посылка. — Прим. Лайфа) было адресовано всему заведению. Мы немедленно проинформировали полицию, которая очень быстро прибыла, и эвакуировали 1700 студентов и 200 человек", — рассказал директор школы Жиль Клечек.

Известно, что картонный пакет был размером около 40 сантиметров. На упаковке было сказано, что он прибыл из Москвы. Прибывшие на место сапёры принялись вскрывать "опасную" посылку и после открытия не сразу поверили своим глазам: внутри были простые шоколадки. Они успокоили людей и разрешили ученикам вернуться в классы. Судьба лакомства остаётся неизвестной.