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17 января, 20:08

Лучший бомбардир РПЛ ответил, сменил бы гражданство на украинское ради футбола в Европе

Писарский заявил, что не обсуждал вопрос о смене гражданства ради выступлений в Германии

Лучший бомбардир РПЛ Владимир Писарский, который этой зимой перешёл в футбольный клуб "Крылья Советов", прокомментировал возможность смены гражданства на украинское ради выступления в Европе. Российский футболист родился в Симферополе.

"Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из Бундеслиги", — сказал нападающий в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По некоторым данным, Писарским активно интересовались клубы чемпионата Германии.

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Напомним, Писарский подписал контракт с клубом "Крылья Советов" на 3,5 года. Стоит отметить, что ранее футболист выступал под фамилией Сычевой и окончательно сменил фамилию после перехода. По информации СМИ, за игрока "Крылья" предложили "Оренбургу" 100 миллионов рублей, а самому спортсмену — контракт на 3,5 года, зарплату в четыре миллиона и подъёмные в 35 миллионов.

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Telegram / ПФК "Крылья Советов"

Иван Косицын
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