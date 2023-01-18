Уволенный глава Федерации футбола Франции Ле Граэ стал фигурантом уголовного дела

Обвинение основано на показаниях футбольного агента Сони Суид, представляющей интересы нескольких игроков сборной Франции. Показания были собраны аудиторами главной инспекции по образованию, спорту и исследованиям (IGESR). Суид обвинила Ле Граэ ещё в 2014 году.

"Он сказал мне в лицо, в своей квартире, очень чётко, что если я хочу, чтобы он помог мне, я должна отдаться. Каждый раз единственное, что его интересовало, извиняюсь за вульгарность, это мои груди и задница", — отметила Суид.