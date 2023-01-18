Уволенный глава Федерации футбола Франции Ле Граэ стал фигурантом уголовного дела
В отношении отстранённого от должности главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Граэ возбуждено уголовное дело по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает агентство France Press со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Парижа.
Обвинение основано на показаниях футбольного агента Сони Суид, представляющей интересы нескольких игроков сборной Франции. Показания были собраны аудиторами главной инспекции по образованию, спорту и исследованиям (IGESR). Суид обвинила Ле Граэ ещё в 2014 году.
"Он сказал мне в лицо, в своей квартире, очень чётко, что если я хочу, чтобы он помог мне, я должна отдаться. Каждый раз единственное, что его интересовало, извиняюсь за вульгарность, это мои груди и задница", — отметила Суид.
Напомним, Ле Граэ резко ответил на вопрос о возможном назначении Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции. Он заявил, что ему "плевать", и добавил, что, если бы футболист ему позвонил, он бы не стал брать трубку. Позже Ле Граэ извинился перед Зиданом, однако это его не спасло — чиновника отстранили от должности, а также обвинили в домогательствах. В ситуацию даже вмешался президент Франции Эмманюэль Макрон.
ТАСС / DPA / Sebastian Gollnow