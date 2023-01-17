США будут учить украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев
В Пентагоне сообщили о начале обучения украинских военных использованию ЗРК Patriot
Обучение украинских военных по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot уже началось, курс займёт несколько месяцев. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Обучение начато… оно займёт несколько месяцев", — заявил представитель Пентагона в ходе брифинга.
По словам представителя военного ведомства, всего будут обучены 90–100 украинцев.
Ранее Лайф писал, что США намерены осуществлять техподдержку Киеву в использовании готовящихся к эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot. Для этого американское Министерство обороны планирует заключить соответствующий контракт с компанией Raytheon Technologies.