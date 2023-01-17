США будут учить украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев

Обучение украинских военных по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot уже началось, курс займёт несколько месяцев. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Обучение начато… оно займёт несколько месяцев", — заявил представитель Пентагона в ходе брифинга.

По словам представителя военного ведомства, всего будут обучены 90–100 украинцев.