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17 января, 20:56

США будут учить украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев

В Пентагоне сообщили о начале обучения украинских военных использованию ЗРК Patriot

Обучение украинских военных по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot уже началось, курс займёт несколько месяцев. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Обучение начато… оно займёт несколько месяцев", заявил представитель Пентагона в ходе брифинга.

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По словам представителя военного ведомства, всего будут обучены 90–100 украинцев.

Ранее Лайф писал, что США намерены осуществлять техподдержку Киеву в использовании готовящихся к эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot. Для этого американское Министерство обороны планирует заключить соответствующий контракт с компанией Raytheon Technologies.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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