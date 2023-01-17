Представлены новые MacBook Pro с процессорами следующего поколения

Корпорация Apple презентовала обновлённые модели ноутбука MacBook Pro на базе процессоров M2 Pro и M2 Max. Эта информация опубликована на сайте IT-гиганта.

"Apple анонсировала M2 Pro и M2 Max — две системы на кристалле следующего поколения, которые поднимают энергоэффективную производительность Apple silicon (серия систем на кристалле, используемых в компьютерах и других устройствах Apple. — Прим. Лайфа) на новый уровень", — пишет производитель.

Новый чип M2 Pro имеет производительность на 20% выше, чем его предшественник M1 Pro. У M2 Pro и M2 Max более продвинутый нейронный движок из 16 ядер, который до 40% быстрее предыдущего поколения. Новые MacBook Pro имеют два варианта комплектации — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Заряда аккумулятора устройства будет достаточно для беспрерывной работы продолжительностью до 22 часов, указала Apple.