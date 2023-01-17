Представлены новые MacBook Pro с процессорами следующего поколения
Apple представила ноутбуки MacBook Pro на новейших процессорах M2 Pro и M2 Max
Корпорация Apple презентовала обновлённые модели ноутбука MacBook Pro на базе процессоров M2 Pro и M2 Max. Эта информация опубликована на сайте IT-гиганта.
"Apple анонсировала M2 Pro и M2 Max — две системы на кристалле следующего поколения, которые поднимают энергоэффективную производительность Apple silicon (серия систем на кристалле, используемых в компьютерах и других устройствах Apple. — Прим. Лайфа) на новый уровень", — пишет производитель.
Новый чип M2 Pro имеет производительность на 20% выше, чем его предшественник M1 Pro. У M2 Pro и M2 Max более продвинутый нейронный движок из 16 ядер, который до 40% быстрее предыдущего поколения. Новые MacBook Pro имеют два варианта комплектации — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Заряда аккумулятора устройства будет достаточно для беспрерывной работы продолжительностью до 22 часов, указала Apple.
Новым поколением чипов ноутбуки оснащены впервые. Устройства разработаны для профессионального использования. Цена новых моделей начинается от 1999 долларов за 14-дюймовый экран и от 2499 долларов за 16-дюймовый с минимальной комплектацией.
Ранее Лайф писал, что Apple планирует самостоятельно производить дисплеи для устройств с 2024 года. Как сообщает Bloomberg, первыми "родными" экранами будут оснащены часы Apple Watch.