Немецкая энергокомпания Wintershall Dea объявила об уходе из России

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea решила покинуть российский рынок, соблюдая все правовые обязательства. Об этом говорится в сообщении предприятия.

"Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в установленном порядке, соблюдая все соответствующие законы и нормативные акты", — сказано в заявлении.

Wintershall Dea понесёт суммарный убыток от списания российских активов на уровне около 5,3 миллиарда евро, уточнили в пресс-службе. Речь идёт, к примеру, об отказе от участия в проектах "Северный поток" и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.