Немецкая энергокомпания Wintershall Dea объявила об уходе из России
Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea решила покинуть российский рынок, соблюдая все правовые обязательства. Об этом говорится в сообщении предприятия.
"Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в установленном порядке, соблюдая все соответствующие законы и нормативные акты", — сказано в заявлении.
Wintershall Dea понесёт суммарный убыток от списания российских активов на уровне около 5,3 миллиарда евро, уточнили в пресс-службе. Речь идёт, к примеру, об отказе от участия в проектах "Северный поток" и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.
Ранее Лайф писал, что автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о решении уйти из РФ и продать доли в российских "дочках" локальному инвестору. Новым владельцем российских подразделений Mercedes-Benz станет "Автодом", который сможет привлекать и другие компании в качестве партнёров для совместного производства на базе завода в индустриальном парке "Есипово".