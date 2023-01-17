Мировые СМИ взбудоражили данные о первом за 60 лет сокращении населения Китая

Мировые СМИ взбудоражили обнародованные властями Китая данные о первом за 60 лет сокращении численности населения страны. CNN пишет, что статистика появилась на фоне информации об одних из худших за полвека экономических показателях в государстве.

"[Это] подчёркивает серьёзные экономические проблемы, с которыми сталкивается страна, поскольку её рабочая сила сокращается, а численность пенсионеров растёт", — подмечают американские журналисты.

Другого мнения придерживается газета The New York Times: свой материал она окрасила в комплиментарные тона, заявив, что за последние десятилетия Китай стал влиятельным экономическим центром, а "население КНР начало сокращаться после устойчивого, продолжающегося годами снижения рождаемости, которое, по мнению экспертов, является необратимым". Подобного мнения придерживаются и в самой Поднебесной.

"Неудивительно, что население КНР сократилось на 850 000 человек в 2022 году. Это нормально, если учитывать коэффициент рождаемости в стране, который с 1992 года остается ниже уровня воспроизводства населения", — пишет китайская газета China Daily.

Так, для сохранения фертильности на уровне замещения в государстве должно рождаться в среднем 2,1 ребёнка на женщину, чего не получается достичь китайцам. Тем не менее, всё не так плохо, считает китайский демограф.

"Вопреки распространённому мнению, в Китае по-прежнему наблюдается нулевой прирост населения, а не отрицательный", — сказал он.

Британская The Guardian указывает на попытки правительства КНР стимулировать рождение детей с помощью субсидий и налоговых льгот. В некоторых провинциях и городах давали денежные выплаты родителям за второго или третьего ребёнка. На прошлой неделе власти города Шэньчжэня объявили о финансовой поддержке для семей с тремя детьми на сумму $ 5500, пишет газета.

Bloomberg считает, что процесс сокращения населения Китая будет необратимым. По итогам прошлого года в стране родились менее 10 млн человек, а умерли — почти 10,5 млн, напоминает агентство. В последний раз подобная ситуация фиксировалась в 1961 году, когда неудачный экономический эксперимент Мао Цзэдуна привёл к повсеместному голоду, пишут аналитики.