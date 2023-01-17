В Бундестаге осудили Зеленского за лишение Медведчука украинского гражданства
Депутат Бундестага ФРГ Быстрон раскритиковал лишение Медведчука украинского гражданства
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Анна Марченко
Депутат Бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Пётр Быстрон осудил решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении Виктора Медведчука и ряда его сторонников гражданства.
"Среди пострадавших — депутаты парламента от оппозиционной партии "Платформа – За жизнь", которая за год до начала СВО была самой сильной политической силой на Украине, у которой было 24,1%, согласно опросам общественного мнения, и, таким образом, на 6% опережала партию Зеленского "Слуга народа", — напомнил Быстрон, слова которого приводятся в релизе фракции АдГ в Бундестаге.
Парламентарий подчеркнул, что одним из главных требований партии было мирное решение конфликта в Донбассе и диалог с Россией. Он назвал незаконным домашний арест Медведчука, который длился несколько месяцев. Быстрон уличил Киев в нарушении Конституции Украины и всех европейских стандартов в области прав человека. Он уверен, что лишение Медведчука украинского гражданства является ещё одним шагом "массовых репрессий против оппозиции" на Украине. В связи с этим депутат призвал Правительство ФРГ прекратить все финансовые переводы Киеву.
Ранее Медведчук опубликовал статью, в которой выступил за создание на Украине нового политического движения из тех, кто против того, чтобы страна "стала местом геополитических разборок". Он убеждён, что украинцам "для спасения страны" нужно начать строить демократию и открывать гражданский диалог "без западных кураторов". В Кремле заявили, что публикация политика вызывает большой интерес.