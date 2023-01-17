Депутат Бундестага ФРГ от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Пётр Быстрон осудил решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении Виктора Медведчука и ряда его сторонников гражданства.

"Среди пострадавших — депутаты парламента от оппозиционной партии "Платформа – За жизнь", которая за год до начала СВО была самой сильной политической силой на Украине, у которой было 24,1%, согласно опросам общественного мнения, и, таким образом, на 6% опережала партию Зеленского "Слуга народа", — напомнил Быстрон, слова которого приводятся в релизе фракции АдГ в Бундестаге.

Парламентарий подчеркнул, что одним из главных требований партии было мирное решение конфликта в Донбассе и диалог с Россией. Он назвал незаконным домашний арест Медведчука, который длился несколько месяцев. Быстрон уличил Киев в нарушении Конституции Украины и всех европейских стандартов в области прав человека. Он уверен, что лишение Медведчука украинского гражданства является ещё одним шагом "массовых репрессий против оппозиции" на Украине. В связи с этим депутат призвал Правительство ФРГ прекратить все финансовые переводы Киеву.