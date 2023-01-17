Большинство россиян считают правильным запретить чиновникам отдыхать за границей

Недавно в России произошло несколько резонансных скандалов с чиновниками, которых критиковали за отдых за границей во время СВО. СМИ утверждали, что в связи с этим госслужащим неофициально, но "настоятельно рекомендовали" не покидать страну. Опрос kp.ru показал, как к этому вопросу относятся простые россияне.

60% респондентов ограничения поддержали. Ещё 18% считают, что для слуг народа необходимо оставить выбор из дружественных стран, а 16% — за полный запрет на выезд допущенным к государственной тайне.

Но были и другие мнения: 4% высказались против каких-либо ограничений, а 2% опрошенных затруднились с ответом. Также некоторые высказали своё мнение по данному вопросу.

"Это в их же интересах (чиновников. — Прим. Лайфа). Сейчас безопаснее всего находиться в России. Тем более страна такая большая и красивая — есть что посмотреть", — пишет один из опрошенных.

"Надо запретить, ведь любой, даже мелкий чиновник всегда знает что-то лишнее. А запрет можно компенсировать полноценным отдыхом в пределах страны, в некоторых случаях — за счёт государства", — считает другой.

"Наших чиновников и депутатов к совести надо призывать. А ещё не надо исключать и того, что на них начнётся охота за рубежом. Отлов. Так что в таком призыве, кроме моральной, есть ещё и практическая составляющая", — добавил читатель.

"Пусть каждый отдыхает там, где может, и там, где хочет", — возразил респондент.