Немецкие силовики задержали Грету Тунберг и на руках унесли с акции протеста

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пришла на акцию против строительства угольного карьера в заброшенной западногерманской деревне Люцерат. Полицейские задержали экозащитницу и силой унесли её с протеста.

Силовики унесли Грету Тунберг с протестов на западе Германии. Видео © Twitter / @OnePaul87

По данным Sky News, протестующие вместе с Тунберг "штурмовали крутой и чрезвычайно опасный" край карьера Гарцвайлер. О судьбе задержанных пока не сообщается.

Энергетическая компания RWE планирует снести населённый пункт, чтобы расширить угольный карьер. Тунберг принимает участие в акциях против этого проекта уже не первый раз.