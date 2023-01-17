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17 января, 18:28

Немецкие силовики задержали Грету Тунберг и на руках унесли с акции протеста

Полиция снова задержала Грету Тунберг во время протестов в Германии

<p>Грета Тунберг. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Antipolluters" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Antipolluters</a></p>

Грета Тунберг. Обложка © Twitter / @Antipolluters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пришла на акцию против строительства угольного карьера в заброшенной западногерманской деревне Люцерат. Полицейские задержали экозащитницу и силой унесли её с протеста.

Силовики унесли Грету Тунберг с протестов на западе Германии. Видео © Twitter / @OnePaul87

По данным Sky News, протестующие вместе с Тунберг "штурмовали крутой и чрезвычайно опасный" край карьера Гарцвайлер. О судьбе задержанных пока не сообщается.

Энергетическая компания RWE планирует снести населённый пункт, чтобы расширить угольный карьер. Тунберг принимает участие в акциях против этого проекта уже не первый раз.

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А в ноябре прошлого года Тунберг подала в суд на Швецию. В одном из интервью экоактивистка заявила о необходимости ужесточить климатическое законодательство.

Ирина Фальке

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