Немецкие силовики задержали Грету Тунберг и на руках унесли с акции протеста
Полиция снова задержала Грету Тунберг во время протестов в Германии
Грета Тунберг. Обложка © Twitter / @Antipolluters
Шведская экоактивистка Грета Тунберг пришла на акцию против строительства угольного карьера в заброшенной западногерманской деревне Люцерат. Полицейские задержали экозащитницу и силой унесли её с протеста.
Силовики унесли Грету Тунберг с протестов на западе Германии. Видео © Twitter / @OnePaul87
По данным Sky News, протестующие вместе с Тунберг "штурмовали крутой и чрезвычайно опасный" край карьера Гарцвайлер. О судьбе задержанных пока не сообщается.
Энергетическая компания RWE планирует снести населённый пункт, чтобы расширить угольный карьер. Тунберг принимает участие в акциях против этого проекта уже не первый раз.
А в ноябре прошлого года Тунберг подала в суд на Швецию. В одном из интервью экоактивистка заявила о необходимости ужесточить климатическое законодательство.