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17 января, 18:15

Нидерланды допустили передачу ПВО Patriot Украине

Премьер-министр Нидерландов Рютте не исключил поставку ПВО Patriot Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил во время аудиенции в Белом доме, что страна хочет присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

"У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с ФРГ по проекту Patriot системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились", — заметил Рютте и добавил, что уже обсудил это утром с немецким канцлером Олафом Шольцем.

По данным агентства Bloomberg, правительство страны в скором времени примет окончательное решение по оказанию помощи Киеву комплексами ПВО.

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Ранее в США заявили, что Пентагон намерен осуществлять техпомощь Украине в эксплуатации ЗРК Patriot. При этом американское Министерство обороны готово к коммерческому сотрудничеству по этому вопросу не только с производителем — Raytheon Technologies, но и другими компаниями.

Обложка ©

Flickr / Hcchiensteve

Ирина Фальке

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