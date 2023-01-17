Нидерланды допустили передачу ПВО Patriot Украине
Премьер-министр Нидерландов Рютте не исключил поставку ПВО Patriot Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил во время аудиенции в Белом доме, что страна хочет присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.
"У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с ФРГ по проекту Patriot системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились", — заметил Рютте и добавил, что уже обсудил это утром с немецким канцлером Олафом Шольцем.
По данным агентства Bloomberg, правительство страны в скором времени примет окончательное решение по оказанию помощи Киеву комплексами ПВО.
Ранее в США заявили, что Пентагон намерен осуществлять техпомощь Украине в эксплуатации ЗРК Patriot. При этом американское Министерство обороны готово к коммерческому сотрудничеству по этому вопросу не только с производителем — Raytheon Technologies, но и другими компаниями.