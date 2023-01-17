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17 января, 18:02
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Группа бойцов ВСУ перешла на сторону Российской армии

Рогов сообщил о переходе более десяти солдат ВСУ на запорожском направлении на сторону РФ

Ряд солдат Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении перешли на сторону Российской армии. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в эфире "Соловьёв Live".

"Радует одно, что всё больше ребят переходят на другую сторону, находят возможность, как это сделать", — сказал он и уточнил, что речь идёт не об одномпяти бойцах, а более десяти.

Он убеждён, что эти ребята просто не хотят "воевать, убивать, тем более умирать" за режим президента Украины Владимира Зеленского. Рогов отметил также, что российские военные в опорных пунктах обороны тоже немного начинают переживать, когда видят "такое количество людей, которые вроде и подтверждают, что хотят сдаться".

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Ранее Лайф писал, что Российские вооружённые силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении. Также бойцы ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

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Shutterstock

Андрей Бражников

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