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Опубликовано 17 января 2023, 16:16
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Сербские добровольцы батальона Судоплатова приступили к выполнению учебно-боевых задач

Балицкий: Добровольцы из Сербии приступили к выполнению учебно-боевых задач

Бойцы батальона имени Павла Судоплатова. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Бойцы батальона имени Павла Судоплатова. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Сербские добровольцы из батальона имени советского контрразведчика Павла Судоплатова приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках боевого слаживания, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил приближённость учебных условий к реальным.

"Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя", написал он в своём телеграм-канале.

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Добровольческий батальон имени легендарного советского разведчика и диверсанта Павла Судоплатова был сформирован в ноябре. По словам Евгения Балицкого, в формировании есть немало людей с боевым опытом, а бойцы оснащены всей необходимой техникой.

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Матвей Константинов
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