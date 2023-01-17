Сербские добровольцы батальона Судоплатова приступили к выполнению учебно-боевых задач

Сербские добровольцы из батальона имени советского контрразведчика Павла Судоплатова приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках боевого слаживания, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил приближённость учебных условий к реальным.

"Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя", — написал он в своём телеграм-канале.