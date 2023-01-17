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17 января, 16:16

Сербские добровольцы батальона Судоплатова приступили к выполнению учебно-боевых задач

Балицкий: Добровольцы из Сербии приступили к выполнению учебно-боевых задач

<p>Бойцы батальона имени Павла Судоплатова. Обложка © <a href="https://t.me/BalitskyEV/692" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Балицкий Евгений</p>

Бойцы батальона имени Павла Судоплатова. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Сербские добровольцы из батальона имени советского контрразведчика Павла Судоплатова приступили к выполнению учебно-боевых задач, в рамках боевого слаживания, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил приближённость учебных условий к реальным.

"Сегодня бойцы кроме учебно-тренировочных занятий выполняют и конкретные задачи по обеспечению безопасности Запорожской области и города Мелитополя", написал он в своём телеграм-канале.

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Добровольческий батальон имени легендарного советского разведчика и диверсанта Павла Судоплатова был сформирован в ноябре. По словам Евгения Балицкого, в формировании есть немало людей с боевым опытом, а бойцы оснащены всей необходимой техникой.

Матвей Константинов

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