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Регион
Опубликовано 17 января 2023, 16:11
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Самолёт ВС России нанёс ракетный удар по цели в зоне СВО из Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев объяснил громкие звуки и следы в небе работой авиации ВС РФ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что громкие звуки и следы в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением связаны с работой российской военной авиации. Он пояснил жителям региона, что поводов для беспокойства нет.

"В связи с информацией о взрыве и инверсионных следах в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением уточняю. Самолёт ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвёл пуск ракеты по цели в зоне СВО. Наши защитники выполняют свою ратную работу", — написал Голубев у себя в телеграм-канале и призвал земляков сохранять спокойствие.

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А ранее системы ПВО Вооружённых сил России сбили украинскую ракету "Точка У" в небе над Клинцовским районом Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших нет.

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LIFE / Динар Шакиров

Андрей Бражников
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