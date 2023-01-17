Самолёт ВС России нанёс ракетный удар по цели в зоне СВО из Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что громкие звуки и следы в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением связаны с работой российской военной авиации. Он пояснил жителям региона, что поводов для беспокойства нет.

"В связи с информацией о взрыве и инверсионных следах в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением уточняю. Самолёт ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвёл пуск ракеты по цели в зоне СВО. Наши защитники выполняют свою ратную работу", — написал Голубев у себя в телеграм-канале и призвал земляков сохранять спокойствие.