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17 января, 18:08

Россиянин попытался избить бывшую жену и напал с ножом на защищавшего её полицейского

Под Воронежем мужчина напал с ножом на полицейского, защищавшего его бывшую жену

Пьяный житель Воронежской области явился домой к бывшей жене и напал с ножом на полицейского, который встал на её защиту. Как сообщили в СУ СК по региону, всё произошло 16 января, когда участковый уполномоченный прибыл на вызов в село Покровка.

"Находившийся в домовладении в состоянии алкогольного опьянения мужчина вёл себя агрессивно и попытался ударить женщину. Сотрудник полиции, пресекая противоправные действия дебошира, встал на пути. В ответ на это мужчина взял кухонный нож, которым нанёс сотруднику полиции несколько ударов", рассказали в Следственном управлении.

Задержать напавшего помогли прибывшие на место правоохранители. На мужчину завели дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Задержанный уже дал признательные показания.

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Лайф рассказывал о другой поножовщине: в Дагестане пенсионер напал с ножом на соседей из-за подозрений в слежке. Пострадавшие были доставлены в больницу, а напавший задержан. В момент правонарушения он был пьян.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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