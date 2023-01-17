Россиянин попытался избить бывшую жену и напал с ножом на защищавшего её полицейского

Пьяный житель Воронежской области явился домой к бывшей жене и напал с ножом на полицейского, который встал на её защиту. Как сообщили в СУ СК по региону, всё произошло 16 января, когда участковый уполномоченный прибыл на вызов в село Покровка.

"Находившийся в домовладении в состоянии алкогольного опьянения мужчина вёл себя агрессивно и попытался ударить женщину. Сотрудник полиции, пресекая противоправные действия дебошира, встал на пути. В ответ на это мужчина взял кухонный нож, которым нанёс сотруднику полиции несколько ударов", — рассказали в Следственном управлении.

Задержать напавшего помогли прибывшие на место правоохранители. На мужчину завели дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Задержанный уже дал признательные показания.